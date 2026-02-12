L’amore fa bene al cuore, anche secondo la scienza. Marta e Gaetano parlano di sentimenti e salute, come si vede nel film ‘Ricomincio da tre’. La scena mette in luce come il cuore, sia in senso emotivo che fisico, risponda positivamente all’amore. Studi recenti confermano che le emozioni intense, come l’amore, possono influire sui battiti e sulla salute generale. Insomma, volersi bene non è solo una questione di cuore, ma anche di benessere reale.

“ Quando c’è l’amore, c’è tutto ”, dice Marta a Gaetano in ‘Ricomincio da tre’. “No, chella è ‘a salute”, risponde lapidario il personaggio interpretato da Massimo Troisi. Ma forse, a ben vedere, amore e salute possono anche camminare insieme. Quando l’amore fa bene al cuore. La scienza ci dice che legami affettivi solidi e relazioni significative dal punto di vista emotivo sono associati a una riduzione del rischio cardiovascolare. Diminuiscono i livelli di cortisolo, migliorano la variabilità della frequenza cardiaca, aumentano l’aderenza alle cure e favoriscono uno stile di vita più equilibrato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Quando l’amore fa bene al cuore: cosa dice la scienza

