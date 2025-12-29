Giocare fa bene ai bambini lo dice la scienza

Il gioco è una componente fondamentale dello sviluppo infantile. Attraverso attività come rincorrersi, saltare e nascondersi, i bambini migliorano la loro crescita fisica e rafforzano le competenze sociali, emotive e cognitive. La scienza conferma che il gioco libero e spontaneo rappresenta un elemento essenziale per il benessere globale dei più piccoli, anche in un’epoca dominata dalla tecnologia.

Rincorrersi, saltare, nascondersi. I bambini, si sa, amano giocare ma forse, in quest'epoca di schermi e AI, può stupirci scoprire che farlo è salutare: fa bene alla crescita dal punto di vista fisico, ma anche mentale, emotivo e sociale. A sottolinearlo sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fakenews della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici), forte dei risultati di una serie di ricerche. Un tema importante in questi giorni di vacanza: "Il gioco attivo – soprattutto quello che avviene all'aperto – stimola il corpo e contribuisce allo sviluppo armonico di muscoli, ossa e articolazioni.

