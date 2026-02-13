Intelligenza Artificiale è in grado di falsare i sondaggi online L’allarme

L’intelligenza artificiale, in grado di falsare i sondaggi online, ha messo in allarme i ricercatori Folco Panizza, Yara Kyrychenko e Jon Roozenbeek, che in un commento su Nature spiegano come i modelli generativi possano compilare questionari in modo indistinguibile dagli esseri umani, compromettendo l’affidabilità dei dati raccolti sul web.

La capacità dei modelli di intelligenza artificiale generativa di compilare sondaggi in modo indistinguibile dagli esseri umani sta mettendo in discussione l’affidabilità dei dati raccolti via web, avvertono i ricercatori Folco Panizza, Yara Kyrychenko e Jon Roozenbeek in un commento su Nature. Studi esaminati dagli autori indicano che tra il 30% e il 90% delle risposte ai sondaggi online potrebbe essere falso o fraudolento, e che già una quota compresa tra il 3% e il 7% di risposte spurie può distorcere i risultati statistici di un’indagine. L'articolo Intelligenza Artificiale, è in grado di falsare i sondaggi online.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’intelligenza artificiale generativa, come dimostrato da uno studio dell’IMT di Lucca, può falsare i sondaggi online perché riesce a simulare con precisione le risposte umane, mettendo a rischio l’affidabilità dei dati raccolti.

Recenti studi di Anthropic hanno evidenziato come l'Intelligenza Artificiale sia ora in grado di riflettere su se stessa.

