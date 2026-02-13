I pericoli della IA Rischia di falsare i sondaggi online Uno studio di Imt

L’intelligenza artificiale generativa, come dimostrato da uno studio dell’IMT di Lucca, può falsare i sondaggi online perché riesce a simulare con precisione le risposte umane, mettendo a rischio l’affidabilità dei dati raccolti. Lo studio rivela che gli algoritmi di IA sono in grado di ingannare sistemi di rilevazione, creando risposte false e distorte, e questo potrebbe avere ripercussioni anche sulle analisi politiche e sociali. Un dettaglio che distingue questa ricerca è il test specifico con cui sono state valutate le capacità di imitazione dell’IA, evidenziando come le tecniche di rilevamento tradizionali

L'intelligenza artificiale generativa è ormai in grado di simulare perfettamente le risposte degli esseri umani: un'abilità che rischia di "inquinare" i risultati dei sondaggi online usati dalla ricerca sociale, ma anche dalla politica. Su Nature, una delle più prestigiose riviste scientifiche al mondo, Folco Panizza della Scuola Imt Alti Studi di Lucca, insieme a Yara Kyrychenko e Jon Roozenbeek dell' Università di Cambridge, ha indagato questo fenomeno e proposto delle contromisure. Gli studi analizzati nel commento dal titolo "Gli strumenti di intelligenza artificiale per la compilazione di sondaggi superano le capacità umane" suggeriscono che oggi tra il 30 e il 90 per cento delle risposte ai sondaggi online può essere falso o fraudolento.