Grande Fratello 2026 torna su Canale 5 | quando andrà in onda e quanto durerà la nuova edizione

Mediaset ha annunciato che il Grande Fratello 2026 torna presto su Canale 5. La nuova edizione dovrebbe partire nelle prossime settimane e durerà diversi mesi. I fan del reality sono già in fermento, curiosi di scoprire chi entrerà nella casa e cosa succederà questa volta. La data di inizio ancora non è ufficiale, ma l’azienda ha promesso un programma ricco di sorprese.

Mediaset ha annunciato la nuova edizione del Grande Fratello, il reality show più longevo e popolare del piccolo schermo. Svelato il periodo di partenza, la conduttrice, ma anche la durata. Ecco tutto quello che sappiamo. Grande Fratello 2026 su Canale 5: quando in tv. E' ufficialmente partito il countdown per la nuova attesissima edizione del Grande Fratello, il reality show che ha cambiato la storia della televisione italiana ed internazionale. Il reality show più longevo della tv torna in prima serata su Canale 5 con l'edizione 2026 annunciata – a sorpresa – per il prossimo mese di marzo. In un comunicato stampo diffuso tramite i social, Mediaset ha svelato il periodo di inizio della nuova stagione del GF che prenderà il via da metà marzo in prima serata su Canale 5.

