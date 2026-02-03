Cosa ci fa Hazard in provincia di Lecce? Eden fa una sorpresa ai bambini e

Eden Hazard si trova in provincia di Lecce, ma non per motivi di calcio. L’ex stella di Chelsea e Real Madrid sta facendo una sorpresa ai bambini del luogo, ma questa volta il suo volto non compare sui campi di gioco. Hazard è in Salento per presentare i suoi nuovi vini, firmati

Eden Hazard, ex stella di Chelsea e Real Madrid, è in Salento per presentare i suoi nuovi vini targati "Wine of the Champions". Prendi uno dei più grandi campioni del nuovo millennio e mettilo in un campo di provincia: cosa ci fa Eden Hazard in un centro sportivo a Nardò, a quindici chilometri da Lecce, circondato dai bambini dell'omonima scuola calcio? Questo pomeriggio, da quelle parti, se lo saranno chiesto un po' tutti. Il campione belga ha fatto una sorpresa ai ragazzi del club granata, impegnato nel girone H di Serie D. Arrivato a bordo di un'auto scura, Hazard ha aperto la portiera ed è stato travolto dall'affetto dei bambini, desiderosi di scambiare quattro chiacchiere e di scattare un selfie con il loro idolo.

