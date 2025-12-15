Perché Mosca ci fa meno paura delle moschee

L'articolo analizza le percezioni e le paure legate a Mosca e alle moschee, mettendo in discussione i pregiudizi e le reali minacce. Attraverso le riflessioni di Carlo Rovelli, si esplora come la parola

La democrazia è una «parola vuota», spara il fisico Carlo Rovelli, specialista di gravità quantistica e opinionista di gravità inaudite. Del resto, nell’Italia del ferro e del fuoco, come l’ha definita il Censis, il trenta per cento dei cittadini è convinto che le autocrazie siano più fighe delle democrazie. Secondo altri sondaggi, la maggioranza degli italiani ritiene che Volodymyr Zelensky debba cedere il Donbass senza rompere troppo i maroni a noi. E tanti applaudono Alessandro Di Battista quando dice che i russi non sono nostri nemici e che il riarmo dell’Europa è solo uno spreco di denaro. Linkiesta.it