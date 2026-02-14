Un ladro è morto dissanguato a Policiano, in provincia di Arezzo, dopo essere stato inseguito e messo in fuga dai proprietari di una villa. I proprietari hanno sparato un colpo in aria quando l’allarme ha segnalato l’irruzione, e il malvivente è stato colpito durante la fuga. La scena si è svolta nella sera di ieri, vicino alle case sulle colline, dove i proprietari hanno agito per difendersi.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Tragedia in serata a Policiano, sulle colline di Arezzo. Un ladro è morto dissanguato dopo esser stato messo in fuga coi complici dai proprietari di una villa che hanno sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio dopo che è scattata la sirena dell'allarme. Morto scavalcando una recinzione. Secondo una ricostruzione il malvivente si sarebbe ferito mortalmente scavalcando la recinzione. Una lacerazione a vasi sanguigni primari gli ha causato il decesso. Il cadavere è stato trovato in un vigneto. I complici, pare due, non lo hanno soccorso e sono scappati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ladro muore dissanguato, era stato messo in fuga dai proprietari. Furto in villa finisce in tragedia

Un furto in una villa di Policiano, vicino ad Arezzo, ha portato alla morte di un uomo durante la fuga; il proprietario ha sparato in aria per spaventare i ladri, che sono riusciti a scappare ma lui è stato colpito da un proiettile e si è dissanguato.

