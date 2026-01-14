Ladro abbandonato in ospedale dai complici muore poco dopo Era stato accoltellato dal padrone della villa che stava derubando

A Magenta, in provincia di Milano, un uomo di 37 anni, Adamo Massa, è deceduto poco dopo essere stato abbandonato davanti all’ospedale. L’uomo era stato ferito durante un tentativo di furto presso una villa e, secondo quanto si apprende, sarebbe stato accoltellato dal proprietario della residenza. Questa vicenda si è conclusa con la morte dell’uomo, lasciando aperti alcuni aspetti ancora da chiarire dalle autorità.

A Magenta, provincia di Milano, un uomo di 37 anni, Adamo Massa, ha perso la vita dopo esser stato scaricato da un'auto davanti all'ingresso dell'ospedale, poco dopo le 11 di stamane. Secondo quanto riporta Repubblica aveva una profonda ferita al petto ed è morto poco dopo. Era talmente grave che i chirurghi non hanno nemmeno fatto in tempo a portarlo in sala operatoria. Il furto e l'aggressione al proprietario della villa. Ad aver colpito Massa, secondo quanto riporta il quotidiano, dovrebbe esser stato nella notte Jonathan R., proprietario di una villetta di Lonate Pozzolo, nel Varesotto. Massa si trovava lì con il complice e stava svaligiando l'abitazione.

