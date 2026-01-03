Lizzo si mostra in un minuscolo bikini bianco dopo aver perso 27 chili | Ho scoperto che il mio peso era uno scudo protettivo una gioiosa zona di comfort

Lizzo si presenta in un piccolo bikini bianco dopo aver perso 27 chili, condividendo come il suo peso fosse stata una forma di protezione e comfort. La sua scelta di mostrarsi dopo il percorso di dimagrimento si inserisce in un contesto più ampio di artisti che, dopo aver promosso la body positivity, condividono ora i propri cambiamenti fisici. Un gesto che invita a riflettere sulla complessità delle scelte personali e sull’evoluzione dell’immagine corporea.

E anche Lizzo è dimagrita. Si allunga la lista degli artisti che si mostrano dopo le cure dimagranti ed essere state paladini della body positive per anni. In Italia BigMama con un video diventato virale su TikTok ha mostrato di aver perso peso in modo importante, in America Lizzo si è mostrata sui social, per festeggiare il 2026, con un minuscolo bikini, in seguito ad un trattamento che le ha fatto perdere 27 chili. Il post arriva poche settimane dopo che la cantante ha usato Instagram per rispondere ai “bodyshamer” che le avevano fatto una battuta di cattivo gusto sulla forma fisica, nonostante abbia perso molto peso di recente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

