Pantone sceglie per la prima volta il bianco come colore dell’anno | un bianco fluttuante intriso di serenità messaggio di pace armonia e libertà
C ome colore dell’anno 2026 Pantone ha scelto Cloud Dancer (PANTONE 11?4201), un «bianco fluttuante intriso di serenità». Per la prima volta nella storia del progetto viene selezionata una tonalità di bianco. «Si tratta di esprimere la nostra aspirazione per un futuro libero da tossicità ed eccesso», ha spiegato Lee Eisman, direttore esecutivo di Pantone, a Vogue. «Cloud Dancer evolve il nostro desiderio di contentezza e armonia, trasmettendo una sensazione di pace, unità e coesione». Non è solo un colore, ma una vera e propria tela bianca che invita a rallentare, riflettere e rigenerarsi in un mondo sempre più frenetico e iperconnesso. 🔗 Leggi su Iodonna.it
