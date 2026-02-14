Isabella Ducrot ha creato un’opera su carta per celebrare i trent’anni del Foglio, scegliendo di rappresentare un abbraccio che trasmette calore e umanità. La sua illustrazione mostra due persone che si avvicinano, con uno sguardo intenso e un contatto che dura nel tempo, rendendo visibile un gesto quotidiano ma ricco di significato. La scena, semplice ma potente, si inserisce nella memoria di chi la osserva, ricordando l’importanza dei piccoli gesti nelle relazioni umane.

L’opera su carta di Isabella Ducrot che avvolge oggi il Foglio racconta la forza di un gesto semplice e al tempo stesso profondamente umano, l’abbraccio, lo sguardo che si intreccia, il contatto che persiste. I contorni delicati e quasi sospesi di due corpi tracciati con un’evocativa economia di linee, parlano di una tenerezza che vuole resistere alla chiarezza della spiegazione esaustiva ma che si percepisce con immediatezza. E’ un incontro che pulsa, fatto di sguardi e segni, di corpi che si sfiorano e si cercano. Il disegno di Ducrot invita a rallentare, a cogliere l’essenziale quindi ciò che resiste al tempo: la capacità di toccare e lasciarsi toccare, di riconoscere nell’altro un’identità e una storia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’abbraccio di Isabella Ducrot per i trent’anni del Foglio

Questa mattina Giuliano Ferrara ha inviato un messaggio ai lettori del Foglio per celebrare i trent’anni di fondazione del giornale.

