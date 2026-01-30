Questa mattina Giuliano Ferrara ha inviato un messaggio ai lettori del Foglio per celebrare i trent’anni di fondazione del giornale. Con un tono diretto, Ferrara ha aperto la sua comunicazione con un semplice “Chiedo scusa, ho una notizia”, ricordando l’episodio storico del 30 gennaio 1996, quando il giornale coprì l’incendio della Fenice, decidendo di non commentarlo per non attirare attenzione. Una frase che richiama la storia lunga e complessa di questa testata.

Al primo numero del 30 gennaio ’96 bucammo l’incendio della Fenice. Da allora in riunione spuntò un vezzo Al direttore - Caro Claudio. Al primo numero del 30 gennaio ’96 bucammo l’incendio della Fenice, e per non farcene accorgere, nei giorni seguenti, decidemmo che non era mai bruciata. Da allora per anni in riunione spuntava il vezzo: “Chiedo scusa, ma ho una notizia”. Anche per noi impazienti, istintivi, gli anniversari sono occasioni palloccolose di autoparafrasi. Basta che siano brevi. Auguri. "Ferrara, Giuliano. Nato a Roma il 7 gennaio del ’52 da genitori iscritti al partito comunista dal ’42, partigiani combattenti senza orgogli luciferini né retoriche combattentistiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "Chiedo scusa, ho una notizia". Gli auguri di Giuliano Ferrara per i trent'anni del Foglio

