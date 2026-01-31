Ma quale trent' anni Il Foglio ne ha 118!

Il Foglio compie 118 anni, ma in molti ancora pensano a un anniversario più recente. In realtà, il giornale nacque nel 1900, e la sua storia si intreccia con quella di altre testate come La Voce, fondata da Prezzolini nel 1908, e Lacerba, creata da Papini nel 1913. Un passato ricco di eventi e cambiamenti che spesso viene dimenticato.

Una riflessione che attraversa e collega decenni di storia, intersecando il presente del Foglio alle riviste storiche del nostro paese, da La Voce al Mondo. Con una lunga tradizione di pensiero che continua a vivere oggi Trent'anni? Per me il Foglio ne ha 118. Perché la Voce venne fondata da Prezzolini nel 1908. Sulla Voce scriveva Papini che nel 1913 fondò Lacerba. Su Lacerba scriveva Palazzeschi che nel 1929 cominciò a scrivere sul Selvaggio diretto da Maccari. Sul Selvaggio scriveva Longanesi che nel 1937 fondò Omnibus. Su Omnibus scrivevano Pannunzio e Flaiano che nel 1949 fondarono il Mondo (uno direttore, l'altro caporedattore).

