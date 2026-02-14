la volta buona a sanremo per tutta la settimana del festival

La Volta Buona si sposta a Sanremo questa settimana, proprio mentre si tiene il Festival della Canzone Italiana. La band ha deciso di partecipare dal vivo alla manifestazione, portando sul palco le proprie canzoni e coinvolgendo il pubblico presente in città.

La Volta Buona quest’anno sarà direttamente a Sanremo nella settimana del Festival della Canzone Italiana. Da lunedì 23 a sabato 28 febbraio 2026, giorno della finale, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo sarà nel nuovo studio allestito nella città ligure. La Balivo guiderà il pubblico attraverso interviste, commenti e curiosità legate all’evento televisivo più atteso dell’anno, accompagnata dagli ospiti da una postazione speciale: un elegante glass affacciato su piazza Borea d’Olmo, a pochi passi dal Teatro Ariston, cuore pulsante della kermesse. Un punto di osservazione privilegiato sul Festival, tra musica dal vivo, incontri e collegamenti live. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

A Sanremo, la settimana si apre a Casa Sanremo con la presentazione di Pythika e il Ministro Alessandra Locatelli, curata dal Mei.

