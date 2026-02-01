La Volta Buona ospiti della settimana dal 2 al 6 febbraio

Da lunedì 2 febbraio a venerdì 6, alle 14 su Rai 1 torna “La Volta Buona”. Caterina Balivo conduce il daily show che ogni giorno porta in tv ospiti e storie legate a cinema, tv, attualità e benessere. La trasmissione si conferma come un appuntamento fisso per chi vuole restare aggiornato in modo semplice e diretto.

ROMA – Dal 2 al 6 febbraio alle ore 14 su Rai 1 torna una nuova settimana di "La Volta Buona", il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, un appuntamento quotidiano tra cinema, tv, attualità, costume e benessere, con interviste ai personaggi più amati dal pubblico. Si partirà con l'attrice Carolina Crescentini, al cinema con "Le cose non dette", il nuovo film diretto da Gabriele Muccino, una storia di relazioni in crisi e legami familiari complessi. La giovane attrice siciliana Ester Pantano racconterà invece una storia d'amore contemporanea, ambientata nell'era delle app di incontri, al centro dell'ultimo film "Io+Te", che la vedrà al cinema da febbraio al fianco di Matteo Paolillo.

