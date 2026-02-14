La Vianese si gioca tutto oggi, perché una sconfitta rischia di compromettere seriamente le speranze di salvezza. Alle 15, al

Sabato con la sfida delle sfide per il calcio dilettanti: alle 15, al "Molinari" di Nibbiano, i piacentini ospiteranno la Vianese. Si tratta dell’ormai eterno duello in Eccellenza, con le due squadre che sognano la Serie D e l’hanno sfiorata negli ultimi anni. Dopo di questa, ci saranno dieci giornate da giocare, e quindi 30 punti a disposizione, quindi non si può parlare di ultima spiaggia. Ma per la Vianese potrebbe essere un crocevia davvero fondamentale, perché la classifica al momento vede il NibbianoValtidone primo con 54 punti, e la Vianese a -4, con 50 punti al pari del Fiorenzuola. I rossoblù di Viano pagano le ultime quattro senza vittorie (tre pari e una sconfitta). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vianese non può fallire. Oggi gioca l’eterno duello

La sfida tra Perugia e Sambenedettese si avvicina e la pressione cresce.

In questo articolo, analizziamo il primo semestre della stagione di Eccellenza con particolare attenzione alla Spal e alle squadre ferraresi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: ECCELLENZA: IN DIECI UOMINI PER UN TEMPO LA VIANESE NON VA OLTRE IL PAREGGIO CON LO ZOLA PREDOSA; La Vianese frena, il Nibbiano scatta e va a +4. Fiorenzuola aggancia il secondo posto; Il Nibbiano vuole l'allungo nel big match; Vianese bloccata sullo 0-0 da Zola Predosa.

La Vianese non può fallire. Oggi gioca l’eterno duelloSabato con la sfida delle sfide per il calcio dilettanti: alle 15, al Molinari di Nibbiano, i piacentini ospiteranno la Vianese. Si tratta dell’ormai eterno duello in Eccellenza, con le due squadre ... sport.quotidiano.net

Vianese bloccata sullo 0-0 da Zola PredosaLa Vianese non va oltre lo 0-0 contro un concreto Zola Predosa, che porta a casa un punto prezioso in chiave salvezza. Nonostante una buona prestazione, i ... redacon.it

SPAL - Resterebbe la scappatoia dei play-off Sette posti a disposizione negli spareggi che prenderanno il via al termine della stagione regolare Se dovesse fallire l’assalto al Mezzolara, esisterebbe un’altra strada per arrivare alla promozione in serie D, quell facebook