La Vianese non può fallire Oggi gioca l’eterno duello
La Vianese si gioca tutto oggi, perché una sconfitta rischia di compromettere seriamente le speranze di salvezza. Alle 15, al
Sabato con la sfida delle sfide per il calcio dilettanti: alle 15, al "Molinari" di Nibbiano, i piacentini ospiteranno la Vianese. Si tratta dell’ormai eterno duello in Eccellenza, con le due squadre che sognano la Serie D e l’hanno sfiorata negli ultimi anni. Dopo di questa, ci saranno dieci giornate da giocare, e quindi 30 punti a disposizione, quindi non si può parlare di ultima spiaggia. Ma per la Vianese potrebbe essere un crocevia davvero fondamentale, perché la classifica al momento vede il NibbianoValtidone primo con 54 punti, e la Vianese a -4, con 50 punti al pari del Fiorenzuola. I rossoblù di Viano pagano le ultime quattro senza vittorie (tre pari e una sconfitta). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio serie C, il Perugia non può fallire l'approccio con la Samb
La sfida tra Perugia e Sambenedettese si avvicina e la pressione cresce.
"Spal, con questa rosa non si può fallire"
In questo articolo, analizziamo il primo semestre della stagione di Eccellenza con particolare attenzione alla Spal e alle squadre ferraresi.
Argomenti discussi: ECCELLENZA: IN DIECI UOMINI PER UN TEMPO LA VIANESE NON VA OLTRE IL PAREGGIO CON LO ZOLA PREDOSA; La Vianese frena, il Nibbiano scatta e va a +4. Fiorenzuola aggancia il secondo posto; Il Nibbiano vuole l'allungo nel big match; Vianese bloccata sullo 0-0 da Zola Predosa.
La Vianese non può fallire. Oggi gioca l’eterno duelloSabato con la sfida delle sfide per il calcio dilettanti: alle 15, al Molinari di Nibbiano, i piacentini ospiteranno la Vianese. Si tratta dell’ormai eterno duello in Eccellenza, con le due squadre ... sport.quotidiano.net
Vianese bloccata sullo 0-0 da Zola PredosaLa Vianese non va oltre lo 0-0 contro un concreto Zola Predosa, che porta a casa un punto prezioso in chiave salvezza. Nonostante una buona prestazione, i ... redacon.it
SPAL - Resterebbe la scappatoia dei play-off Sette posti a disposizione negli spareggi che prenderanno il via al termine della stagione regolare Se dovesse fallire l’assalto al Mezzolara, esisterebbe un’altra strada per arrivare alla promozione in serie D, quell facebook