Spal con questa rosa non si può fallire

In questo articolo, analizziamo il primo semestre della stagione di Eccellenza con particolare attenzione alla Spal e alle squadre ferraresi. Con la collaborazione di Davide Marchini, ex capitano e attuale allenatore, esaminiamo il rendimento dell’Ars et Labor e delle altre rappresentanti della provincia. Un quadro obiettivo e dettagliato del cammino sin qui percorso, per comprendere le sfide e le prospettive delle formazioni locali nel campionato regionale.

Assieme a Davide Marchini (foto), ex capitano della Spal ed ora allenatore affermato nel panorama dilettantistico regionale, abbiamo voluto tracciare un primo bilancio di questo girone di andata di Eccellenza, soffermandoci sul cammino dell’ Ars et Labor ma anche delle altre tre ferraresi impegnate nel raggruppamento. Marchini, che ne pensa di questa prima parte di stagione dei biancazzurri? "E’ normale che non ci si aspettava di essere secondi dopo un intero girone, la rosa è di qualità, chi ha giocato a livelli più bassi lo ha fatto in Eccellenza, gli altri vengono tutti dalla D o addirittura dalla C". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Spal, con questa rosa non si può fallire" Leggi anche: "La Spal? Un’occasione unica. Non possiamo fallire in questa città" Leggi anche: Francesca Comencini: «Dal mio film i giovani hanno capito che si può fallire»

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.