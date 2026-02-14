La Tarantella del Carnevale il 15 febbraio

Il 15 febbraio si svolge la Tarantella del Carnevale, una festa che trascina tutti nel ritmo coinvolgente della tradizione. La musica vibrante e i balli animano le vie del centro, attirando numerosi spettatori e appassionati provenienti dai paesi vicini. Durante l’evento, le persone si uniscono intorno alle bandiere colorate, creando un’atmosfera di gioia e condivisione.

Domenica 15 febbraio grandi e piccini saranno travolti dal ritmo della vertiginosa tarantella all'Auditorium Parco della Musica. Maschere, canti, musiche e strumenti della tradizione del Carnevale animeranno un grande concerto nella Sala Sinopoli, anticipato da una sfilata mascherata negli spazi all'aperto. Il progetto originale è di Ambrogio Sparagna, con l'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium Parco della Musica, il Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni e il Gruppo Danzatori Popolari diretti da Francesca Trenta. Una produzione originale di Fondazione Musica per Roma, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Uruguay, l'Istituto Italiano di Cultura e del MIC – Ministero della Cultura.