Il piano di Mario Draghi prevede di trasformare l’Europa da una semplice confederazione di Stati in una vera e propria federazione. L’ex premier ha spiegato che, se l’Europa vuole contare di più a livello globale, deve rafforzare i propri legami e unire le forze sotto un’unica governance. La strada è lunga e complessa, ma Draghi insiste sull’urgenza di cambiare rotta per diventare una potenza mondiale.

Se vuole ambire alla potenza, l’Europa deve passare dall’essere una confederazione di Stati a diventare una vera e propria federazione. Ne è convinto Mario Draghi, secondo il quale nel nuovo ordine (o caos) mondiale l’Italia e l’Ue rischiano di giocare un ruolo secondario, da “subordinate”. Dietro le parole dell’ex premier si cela però una verità geopolitica innegabile: l’Europa è ancora la perla dell’impero statunitense e probabilmente lo resterà per molti anni a venire. Una condizione non negoziabile, almeno fino a sopraggiunta sconfitta globale di Washington. Da confederazione a federazione europea, cosa ha detto Mario Draghi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il piano Draghi per gli Stati Uniti d’Europa, da mercato a potenza: “Ue diventi federazione”

Approfondimenti su Draghi Piano

Mario Draghi torna a lanciare un avvertimento all’Europa.

Mario Draghi torna a chiedere all’Europa di fare un passo deciso verso l’unificazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Draghi Piano

Argomenti discussi: Un fondo per la competitività nel bilancio Ue: il piano Roma-Berlino ispirato (in parte) da Draghi (di A. Mauro); Tra Draghi e Trump. Così nasce il nuovo asse; Rilancio europeo, arriva il soccorso di Draghi; L'Unione europea deve rafforzare il proprio modello.

Un fondo per la competitività nel bilancio Ue: il piano Roma-Berlino ispirato (in parte) da DraghiHuffpost ha visionato il testo sottoscritto da Meloni e Merz in vista del summit europeo del 12 febbraio: L’Ue sta rimanendo indietro, continuare così non è ... huffingtonpost.it

Draghi: «L'ordine globale è defunto, la Ue rischia di diventare subordinata e divisa»L'ordine globale basato sulle regole, il multilateralismo a guida Usa che ha governato il mondo dalla fine della Seconda guerra mondiale, ... msn.com

#Tg2000 - Le tensioni tra Stati Uniti e Cuba. Il presidente americano Trump conferma il dialogo ma resta il nodo degli aiuti messicani a L’Avana. La preoccupazione di Papa Leone. #2febbraio #Cuba #USA #PapaLeone #PapaLeoneXIV #Papa #LeoneXIV #L facebook

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato duemila video inediti di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo newyorkese - in rapporti con Donald Trump e i Clinton morto in carcere nel 2019 dopo essere stato condannato per abusi sessuali e traffico i x.com