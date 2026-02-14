La Strada chiede al Comune l' adesione alla rottamazione delle cartelle

La Strada, rappresentata dal consigliere comunale Saverio Pazzano, ha presentato una nuova richiesta al Comune di Reggio Calabria per aderire alla procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali. La proposta nasce dall’esigenza di alleggerire il peso fiscale sulle famiglie locali, molte delle quali si trovano in difficoltà nel pagare i debiti accumulati negli ultimi anni. Pazzano sottolinea che questa misura potrebbe offrire una possibilità reale di risparmio e di ripresa economica per molte famiglie reggine.

Saverio Pazzano: "Si tratta di una misura che consentirebbe a tante famiglie, già gravate da tariffe esosissime, di regolarizzare la propria posizione senza il peso di sanzioni e interessi" In questi anni Saverio Pazzano, insieme a La Strada, ha più volte denunciato in Consiglio comunale e pubblicamente l’iniquità di tariffe tra le più alte d’Italia a fronte di servizi spesso ai minimi livelli. Una situazione, si legge in una nota "che grava in maniera pesantissima su cittadini e imprese e che richiedeva - e richiede tuttora - misure specifiche e coraggiose da parte dell’Amministrazione. Non sono mancati solleciti e proposte per intervenire strutturalmente, riequilibrando il rapporto tra costi e qualità dei servizi e introducendo strumenti di tutela per le fasce più fragili della popolazione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Pietrelcina, Scocca invita il Comune a partecipare alla Rottamazione delle cartelle, prevista dalla Legge di Bilancio 2026.

Questa mattina il Comune di Agrigento ha annunciato di voler considerare la possibilità di avviare una rottamazione delle cartelle esattoriali non pagate.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Immobiliare senza ricavi nel 2024, strada aperta al modello Isa e al Cpb; La Strada chiede al Comune di Reggio Calabria l'adesione alla rottamazione delle cartelle; Il Signore, ancora una volta, chiede ai suoi discepoli e alla nostra Comunità di percorrere le strade di questo nostro mondo per comunicare il Vangelo: l’omelia di Mons. Vincenzo Paglia per i 58 anni della Comunità di Sant’Egidio; Code sulla provinciale 412 L’opposizione chiede il transito da Carpiano.

Burcei, la nuova strada ferma al palo: il sindaco chiede un incontro pubblico sull’avvio dei lavoriSe ne parla da 30 anni. C'è un progetto e un finanziamento di 47 milioni di euro per la costruzione della strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis-Ss 125. Ma l'attesa per l'avvio dei lavori sembra non ... unionesarda.it

Europa League: la Roma chiede strada al CelticLa Roma torna in Scozia, a caccia della terza vittoria consecutiva in Europa League, sfidando l'altra metà di Glasgow, i Celtic, dopo aver sconfitto i Rangers a inizio novembre. Quello di domani sera ... ansa.it

La Strada, con il consigliere comunale Saverio Pazzano, torna a chiedere con forza che il Comune di Reggio Calabria aderisca alla rottamazione delle cartelle, cogliendo un’opportunità concreta per sostenere le famiglie reggine. facebook

Strada Cilentana, Confesercenti chiede tempi più rapidi per i cantieri Il presidente Raffaele Esposito: turni notturni e fruibilità primaverile per non penalizzare il turismo di bassa stagione e le festività pasquali x.com