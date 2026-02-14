La storia di Sergio sfollato da Niscemi Siamo sradicati è crollata la nostra storia

Niscemi (Caltanissetta), 14 febbraio 2026 – Sfollati. Perdere tutto e salvarsi la vita ma sentirsi sempre sull’orlo di un precipizio, “ sradicati, è un sentimento forte, interiore. Non è soltanto una frana, è crollato un pezzo di storia”. Cronache da Niscemi (Caltanissetta), che dal 25 gennaio è risprofondata nell’incubo del 97, a dare voce al dramma è Sergio Cirrone, 27 anni e due lauree, “una in Lettere, l’altra in Linguistica moderna, sono un aspirante professore disoccupato”. All’11 febbraio erano 1.539 gli sfollati per la Protezione civile. La voce delle valanghe e la sismologia forense. Così gli scienziati catturano le informazioni “Ho perso la casa, mi sento sradicato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Questa mattina a Niscemi, un uomo si è sfogato davanti ai giornalisti, raccontando la sua rabbia e il dolore.

Sergio Cirrone, uno degli oltre mille sfollati a Niscemi, racconta di aver perso tutto dopo la frana che ha travolto la sua casa.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il cinema racconta Roma. Luoghi e storie di ieri e di oggi. Il 14 febbraio proiezione di Fortunata di Sergio Castellitto; Storia di Sergio Vatta: 12 anni da profughi,; Sergio Pappalardo e l’extravergine d’oliva raccontato con il linguaggio della musica; Il tram di Sergio Mattarella e Valentino Rossi è speciale, ecco perché.

La storia di Sergio, la Shoah dei bimbi in corsa per l’Oscar: Un film per la pacificazioneSergio De Simone aveva sette anni quando da Auschwitz, dove era stato deportato con la sua famiglia, venne trasferito nel campo di Neuengamme, ad Amburgo. Era il 29 novembre 1944, il giorno del suo ... repubblica.it

Storia di Sergio, Olocausto e memoria. Il viaggio da Chiusi in direzione OscarC’è anche un po’ di Chiusi nella candidatura all’Oscar della Storia di Sergio, spin-off de La stella di Andra e Tati, pluripremiato cartone animato che narra la vicenda delle sorelline Bucci, ... lanazione.it

Sergio Bonelli Editore,La Rosa nel deserto, la storia della Nizarita arriva in Libreria e Fumetteria Ufficialmente la straordinaria storia della ROSA DEL DESERTO, arriva nelle librerie e fumetterie il 13 febbraio...ma si da il caso che un nostro redattore abbia avut facebook