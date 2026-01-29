Niscemi la rabbia dello sfollato | Scena da fine del mondo Ma noi non siamo abusivi

Questa mattina a Niscemi, un uomo si è sfogato davanti ai giornalisti, raccontando la sua rabbia e il dolore. Francesco Luigi Emanuele Cirrone, 42 anni, presidente della Pro Loco e sfollato, ha descritto la scena come “da fine del mondo”. “Noi non siamo abusivi”, ha aggiunto, cercando di far capire che lui e gli altri sfollati non hanno colpe. La sua voce si è alzata mentre spiegava la paura e l’ingiustizia che sta vivendo.

Niscemi (Caltanissetta), 29 gennaio 2026 – Francesco Luigi Emanuele Cirrone, 42 anni, oltre a essere presidente della Pro Loco di Niscemi è anche uno degli sfollati, uno di quelli che ha perso la casa. Qual è oggi il suo stato d'animo? Meloni in visita a Niscemi dopo la frana, il sorvolo in elicottero e il vertice in Municipio "Cupo. Resta sempre una speranza, anche se siamo consapevoli che la situazione è grave e che, più che una speranza, la nostra è un'illusione". Che immagine ha davanti agli occhi quando gira per Niscemi? "Una scena da fine del mondo. Nell'immaginario comune difficilmente si pensa che possa accadere una cosa del genere.

