Sergio sfollato a Niscemi | La mia casa è franata e ho perso tutto Rischiamo di rimanere un paese fantasma
Sergio Cirrone, uno degli oltre mille sfollati a Niscemi, racconta di aver perso tutto dopo la frana che ha travolto la sua casa. La famiglia ha visto una crepa sul muro e ha deciso di uscire in fretta, ma ora si trova a dover ricostruire da zero. La paura di rimanere un paese deserto cresce di giorno in giorno.
"Abbiamo visto una crepa sul muro e abbiamo deciso di uscire e salvarci la vita. La nostra casa è crollata per metà, siamo gli unici che non abbiamo recuperato niente di ciò che c'era dentro": il racconto di Sergio Cirrone, uno degli oltre mille sfollati dopo la frana a Niscemi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Niscemi Frana
Ultime notizie su Niscemi Frana
Argomenti discussi: Niscemi, l’allarme della Protezione Civile: La collina sta scendendo verso la piana di Gela. Sono 1500 gli sfollati; Niscemi, l’allarme della Protezione civile: L’intera collina sta crollando. Fondi agli sfollati, fino a 900 euro al mese a famiglia; Frana Niscemi, Schifani: Chi perde la casa sarà salvaguardato. La collina verso Gela: gli aggiornamenti; Niscemi, la terra si mangia il paese: 1.100 sfollati e un futuro che scivola via.
Gli sfollati di Niscemi avranno una casa, la promessa di Schifani, subito contributo per l’affitto, emergenza sanitaria spostata a CaltagironeIntanto si stanno definendo i criteri per i ristori immediati agli imprenditori mentre si lavora all'emergenza. Riorganizzati i servizi sanitari nel territorio col contributo di Caltagirone, Enna e Ca ... blogsicilia.it
Lo speciale sulla frana a NiscemiLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana Niscemi, oltre 1.500 sfollati. Meloni sorvola zone colpite dal maltempo in Sicilia ... tg24.sky.it
