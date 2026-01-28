Sergio sfollato a Niscemi | La mia casa è franata e ho perso tutto Rischiamo di rimanere un paese fantasma

Sergio Cirrone, uno degli oltre mille sfollati a Niscemi, racconta di aver perso tutto dopo la frana che ha travolto la sua casa. La famiglia ha visto una crepa sul muro e ha deciso di uscire in fretta, ma ora si trova a dover ricostruire da zero. La paura di rimanere un paese deserto cresce di giorno in giorno.

