La storia di Andrea e di Serena e di quell' amore sbocciato in posta

Andrea e Serena si sono conosciuti in ufficio, dove lavorano come addetti alla consegna postale. La loro storia è nata tra pacchi, lettere e qualche pausa caffè, quando un giorno si sono scambiati uno sguardo più lungo del solito. La loro relazione è iniziata proprio tra le corsie delle poste, tra consegne e scartoffie.

Prima colleghi, poi amici, poi coppia. Una bella storia d'amore quella che vi raccontiamo nella giornata di San Valentino Posta galeotta: tra pacchi, lettere e una pausa alla macchinetta del caffè è sbocciata una storia d'amore. Una storia speciale da raccontare proprio nella giornata di San Valentino, festa degli innamorati, quella che arriva dal Centro di distribuzione delle Poste Italiane di Monza Centro. La storia di due dipendenti: colleghi prima e innamorati poi. È la storia di Serena Giannone e Andrea Canonico, entrambi dipendenti nell'ufficio postale monzese e che, proprio al lavoro, si sono innamorati.