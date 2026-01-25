L’incontro tra una modella e il capitano dello yacht di Valentino, avvenuto a Viareggio, ha segnato un nuovo capitolo nelle loro vite. Un legame nato sotto il segno di Valentino, che ha portato a un amore che li ha trasformati. Questa storia, fatta di incontri e scelte, dimostra come le circostanze possano cambiare il corso della vita in modo inatteso.

Viareggio, 25 gennaio 2026 – Galeotto fu Valentino: sotto il suo segno è nato l’amore tra la modella e il capitano del suo yacht. C’è chi dice che la moda sia solo apparenza, un mondo di flash e passerelle. Ma per Stefania Belletti e Luciano Baldini, la moda e il mare sono stati il ponte verso il destino. A fare da “Cupido” d’eccezione, armato non di frecce ma di un intuito infallibile, è stato lo stilista Valentino, che ha visto lungo ben oltre i confini di un bozzetto o di una collezione. Tutto è iniziato sul ponte del lussuoso yacht dello stilista, un rifugio di pace lontano dal caos dei defilé. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La modella e il capitano. Quell’amore sbocciato sullo yacht di Valentino: “Ci ha cambiato la vita”

