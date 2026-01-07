Storia di un’amicizia nata durante la guerra in Ucraina

Durante il conflitto in Ucraina, un incontro tra una giornalista ucraina e una fotoreporter britannica ha dato vita a un reportage che illustra come la guerra influenzi le vite di chi la vive. Questa storia di amicizia e condivisione testimonia l’impatto quotidiano del conflitto, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso su esperienze spesso invisibili. Un racconto che invita alla riflessione sulla resilienza umana in tempi difficili.

Dall'incontro tra una giornalista ucraina e una fotoreporter britannica è nato un reportage che riflette su cosa succede quando la guerra travolge la vita quotidiana delle persone. Il video del Guardian.

