Crescono le rimesse degli immigrati Fiume di denaro verso il Bangladesh

Le rimesse degli immigrati continuano ad aumentare, con flussi significativi verso il Bangladesh. Secondo i dati di Bankitalia, nel 2025 sono usciti dal nostro Paese circa 8 miliardi e 300 milioni di euro, evidenziando l'importanza di queste transazioni per molte famiglie e economie emergenti. Questi dati riflettono le dinamiche economiche e sociali legate ai flussi migratori e alle relazioni tra Italia e i paesi di origine.

Bankitalia, continua la crescita delle rimesse degli immigrati - Nel primo trimestre del 2025, secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia, sono aumentate del 6% rispetto ... ansa.it

Le rimesse degli immigrati: 8,3 miliardi di risparmi inviati, un quarto verso Bangladesh e Pakistan - ROMA – Secondo i dati della Banca d’Italia, elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, nel 2024 il volume delle rimesse inviate in patria dalle famiglie immigrate in Italia è stato pari a 8,3 miliardi. repubblica.it

