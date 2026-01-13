Crescono le rimesse degli immigrati Fiume di denaro verso il Bangladesh
Le rimesse degli immigrati continuano ad aumentare, con flussi significativi verso il Bangladesh. Secondo i dati di Bankitalia, nel 2025 sono usciti dal nostro Paese circa 8 miliardi e 300 milioni di euro, evidenziando l'importanza di queste transazioni per molte famiglie e economie emergenti. Questi dati riflettono le dinamiche economiche e sociali legate ai flussi migratori e alle relazioni tra Italia e i paesi di origine.
Le rimesse degli immigrati: 8,3 miliardi di risparmi inviati, un quarto verso Bangladesh e Pakistan - ROMA – Secondo i dati della Banca d’Italia, elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, nel 2024 il volume delle rimesse inviate in patria dalle famiglie immigrate in Italia è stato pari a 8,3 miliardi. repubblica.it
