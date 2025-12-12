Grandi nomi per la stagione teatrale sangiovannese

La stagione teatrale 2025/26 di San Giovanni Valdarno propone un ricco cartellone con grandi narratori, commedie celebri e storie al femminile, offrendo un'ampia varietà di temi e suggestioni. L'evento è stato presentato questa mattina dall'assessore alla Cultura Fabio Franchi e da Tommaso Artioli di Fondazione Toscana Spettacolo.

Arezzo, 12 dicembre 2025 – Grandi narratori, ironia, celebri commedie, storie al femminile per una stagione ricca di temi e suggerimenti: questi gli ingredienti chiave della stagione 202526 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno e presentato questa mattina dall'assessore alla Cultura Fabio Franchi e da Tommaso Artioli di Fondazione Toscana Spettacolo ( in alto le interviste). Il primo appuntamento è per il 16 gennaio: Massimo Ghini, Ale & Franz, Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, Fulvio Cauteruccio, Paola Minaccioni, Ascanio Celestini, sono alcuni dei protagonisti che calcheranno la scena del teatro sangiovannese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grandi nomi per la stagione teatrale sangiovannese

La Perodua QV-E, primo SUV elettrico della casa malese. Sfida i grandi nomi con prezzo contenuto, autonomia e sicurezza. https://auto.everyeye.it/notizie/tesla-model-y-rivale-malese-costa-16-000-euro-847647.html?utm_medium=Social&utm_source=Fac - facebook.com Vai su Facebook

La città progressista della California ha denunciato alcuni dei più grandi nomi del settore alimentare, come Coca-Cola e Nestlé. Il procuratore David Chiu: «Hanno reso il cibo dannoso per l'organismo umano» Vai su X

Grandi nomi per la stagione teatrale sangiovannese - Arezzo, 12 dicembre 2025 – Grandi narratori, ironia, celebri commedie, storie al femminile per una stagione ricca di temi e suggerimenti: questi gli ingredienti chiave della stagione 2025/26 del Teatr ... lanazione.it scrive

Al via la stagione teatrale. Grandi nomi in riva al Golfo con la ’Ricerca degli opposti’ - FOLLONICAOtto spettacoli che spaziano dal teatro classico alla commedia, passando per il teatro brillante, e che portano sul palcoscenico del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica grandi autori e ... Riporta lanazione.it

Giò Di Tonno inaugura una Stagione Teatrale 2023/24 ricca di spettacoli e grandi nomi

Video Giò Di Tonno inaugura una Stagione Teatrale 2023/24 ricca di spettacoli e grandi nomi Video Giò Di Tonno inaugura una Stagione Teatrale 2023/24 ricca di spettacoli e grandi nomi