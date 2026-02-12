Lago di Como | Villa Erba presenta un anno di grandi appuntamenti live

Villa Erba si prepara a un anno ricco di eventi live. Dopo il successo degli anni passati, la villa in riva al Lago di Como ripropone il suo cartellone culturale, coinvolgendo il Teatro Sociale di Como, AsLiCo e MyNina. Il Comune di Cernobbio e altri enti locali sostengono questa iniziativa, che punta a portare musica, teatro e spettacoli direttamente tra gli appassionati. La stagione si annuncia intensa, con tante date già programmate e pubblico pronto ad aspettare.

Il calendario propone anche in questa edizione spettacoli musicali e teatrali, concerti, performance, laboratori e attività per i più piccoli, oltre a visite guidate e appuntamenti dedicati alla scoperta della storia e dell’architettura del compendio. Un palinsesto variegato, pensato per coinvolgere diverse tipologie di pubblico, ricco di proposte - alcune gratuite e altre a pagamento, che confermano Villa Erba come luogo d’eccellenza di contaminazione tra le arti, di intrattenimento per tutti e di immersione in un contesto spettacolare. Claudio Taiana, Presidente di Villa Erba S.p.A., dichiara: «Il progetto #CulturaVillaErba si rafforza in stretta relazione con il territorio e con la comunità che lo vive.🔗 Leggi su Quicomo.it

