Lite per gelosia finisce a colpi di pistola | arrestato un 30enne per tentato omicidio
I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania e della compagnia di Paternò hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Alberto Forte, classe 1995. L’uomo è accusato dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione illegale di arma da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
