Al Malibran si rinnova il Festival dea Canzon Venessiana
Al Malibran torna il Festival della Canzon Venessiana, un evento che celebra la tradizione musicale veneziana. Durante il festival, la canzone storica rivive, offrendo un viaggio attraverso le melodie che hanno caratterizzato la cultura di Venezia. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della storia locale, in un contesto che valorizza le radici artistiche della città.
La canzone della tradizione torna protagonista per un viaggio musicale che porta dritto al cuore di Venezia. Domenica 14 dicembre al teatro Malibran si alzerà il sipario sulla quinta edizione del Festival dea Canzon Venessiana. Il tributo alla cultura musicale locale è stato presentato oggi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
A Ca' Farsetti la presentazione del V Festival dea Canzon Venessiana - La canzone della tradizione torna protagonista per un viaggio musicale che conduce dritto al cuore di Venezia. Scrive live.comune.venezia.it
