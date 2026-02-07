La Picello in sul tecc del teater

Questa sera al teatro va in scena “La Picello in sul tecc del teater”, un’opera che richiama subito l’immagine di un classico del cinema degli anni Cinquanta. La scena fa pensare a “La gatta sul tetto che scotta”, il film del 1958 con Elizabeth Taylor e Paul Newman. È un adattamento di Tennessee Williams, uno dei dramaturghi americani più importanti, che porta in teatro una storia intensa e carica di emozioni.

e Fabio Wolf El titol de l'opera ne fa pensà subit a on grand classich de la cinematografia del 1958 cont la meravigliosa Elizabeth Taylor e l'intramontabil Paul Newman: " La gatta sul tetto che scotta " l'è on cap d'opera del famos drammaturgh american Tennessee Williams. L'è in scena al Teater Parenti ne la lettura del regista anticonvenzional Leonardo Lidi, giammò premiaa a la Biennal quand che l'era giovin. Protagonisti el Fausto Cabra, attor de magnetica presenza e con ona vos de velluu e voeuna attriz meravigliosa e pluripremiada come l'infiammada Valentina Picello, compagnada de la magnetica presenza del Lee l'è stada insignida del Premi Ubu per el teater contemporani l'ann passaa e, oramai, l'è ona presenza fondamental in di palch pussé prestigios d'Italia.

