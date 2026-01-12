Referendum il governo ignora 350mila firme | voto fissato il 22 e 23 marzo Già pronti i ricorsi | cosa può succedere ora

Il governo ha stabilito le date del referendum per il 22 e 23 marzo, ignorando le oltre 350.000 firme raccolte. La decisione ha suscitato reazioni e ricorsi, poiché si è proceduto senza rispettare i tempi previsti dalla legge. Questa scelta solleva questioni sulla legittimità e sul rispetto delle procedure democratiche, aprendo un dibattito sul processo decisionale e sulla rappresentanza popolare in materia di riforme.

Alla fine il governo ha deciso di forzare. Come anticipato dal Fatto e poi confermato dalla premier Giorgia Meloni, il Consiglio dei ministri ha fissato al 22 e 23 marzo il voto sulla riforma Nordio, senza attendere i tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale. Una scelta che viola la prassi seguita in tutta la storia repubblicana, ignorando le oltre 350mila firme già raccolte dall'iniziativa popolare per il referendum ( qui il link per firmare con Spid o Carta d'identità elettronica ). In base alla Carta, infatti, cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei membri di ciascuna Camera possono chiedere il voto su una legge costituzionale entro tre mesi dalla pubblicazione.

Dopo il referendum il capo del governo potrebbe sparigliare le carte: l’’ipotesi del proporzionale con liste bloccate e senza sfide nei collegi - facebook.com facebook

Referendum giustizia, al comitato per il NO Elly Schlein attacca: "Questo governo non sa scrivere le leggi" x.com

