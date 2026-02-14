Nel 2026, i nuovi regolamenti della Formula 1 portano grandi cambiamenti alle performance delle vetture, creando incertezza tra i team. La modifica più evidente riguarda le monoposto più compatte e reattive, con una potenza elettrica triplicata rispetto al passato. Questo aggiornamento mira a rendere le gare più emozionanti, con distacchi più ravvicinati tra le vetture e una maggiore facilità nei sorpassi. I piloti dovranno adattarsi a mezzi molto diversi, soprattutto in termini di propulsione e aerodinamica, rendendo più difficile sfruttare al massimo le nuove vetture. La rivoluzione regolamentare del 2026 sf

Le monoposto di questa stagione segnano davvero una svolta: nel segno dell'efficienza, dell'ecologia e – questo si spera sempre nel Circus, con esiti altalenanti – e di uno maggiore spettacolo in pista. Le specifiche della F1 2026 segnano un cambiamento già a partire dalle dimensioni delle monoposto. Il passo tra l'assale anteriore e quello posteriore cala da un massimo di tre metri e sessanta centimetri a un massimo di tre e quaranta.

Obiettivo dei cambiamenti un maggiore spettacolo in pista con distacchi ravvicinati tra le vetture Prevedibili le difficoltà dei piloti nello sfruttare al meglio mezzi così diversi per propulsione e aerodinamica. Monoposto più piccole e reattive e la potenza elettrica triplica. Un boost favorisce i sorpassi

La Ferrari si prepara a una nuova stagione, affrontando le sfide del regolamento aggiornato con un approccio più sobrio e concentrato.

