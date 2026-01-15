Referendum raccolta firme online supera 500mila sostenitori Conte | Segnale dirompente

È stato superato il traguardo delle 500mila firme nella raccolta online a sostegno del referendum sulla riforma della giustizia, avviata da un gruppo di cittadini. Un risultato che evidenzia un forte coinvolgimento pubblico e rappresenta un importante segnale nel dibattito politico. Il raggiungimento di questa cifra testimonia l’interesse e la partecipazione dei cittadini su un tema di rilevanza costituzionale.

(Adnkronos) – E’ stato raggiunto poco fa il traguardo delle 500mila firme per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia alla petizione online lanciata dopo la richiesta di 15 cittadini. ''Sono fiducioso che vinca il sì al referendum sulla giustizia''. A sottolinearlo è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interpellato dall'Adnkronos all'uscita di Montecitorio. Lei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Referendum: Conte, '500mila firme segnale dirompente' Leggi anche: **Referendum: Conte, 'arrivati a 500mila firme, segnale dirompente'** Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. REFERENDUM GIUSTIZIA: IL COMITATO SOCIETÀ CIVILE PER IL NO LANCIA LA CAMPAGNA IL 10 GENNAIO E SOSTIENE LA RACCOLTA FIRME; Referendum sulla giustizia: firma online contro la riforma NordioUn'altra idea di Giustizia; Referedum giustizia, mancano ancora 240mila firme per raggiungere il quorum. Ecco come firmare online; Referendum sulla giustizia: Comitato della società civile per il NO. Referendum, raccolta firme online supera 500mila sostenitori. Conte: “Segnale dirompente” - E’ stato raggiunto poco fa il traguardo delle 500mila firme per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia alla petizione online lanciata dopo la richiesta di 15 cittadin ... msn.com

Referendum, raggiunto il quorum di 500mila firme contro la riforma Nordio. I possibili effetti: dal cambio di quesito al ricorso alla Consulta - Ma il governo ha convocato le urne senza attendere: ora i promotori possono sollevare conflitto di attribuzione ... ilfattoquotidiano.it

Referendum sulla giustizia, raccolte le 500mila firme. Intanto è guerra di ricorsi - Il Tar Lazio deve esaminare la domanda cautelare sospensiva presentata dai promotori contro la fissazione della data del voto il 22 e 23 marzo. editorialedomani.it

Raccolta firme online

Referendum Giustizia raccolta firme da record, in tre settimane intorno alle 12.30 del #15gennaio é stato raggiunto il quorum. É possibile continuare a firmare. Vittoria di un movimento di base spuntato da una curva in sorpasso senza che lo vedesse nessuno x.com

A breve la raccolta firme per il referendum toccherà 500mila firme e raggiungerà il suo obiettivo. Sarà un grande tragusrdo per il Conitato per il no. Nel momento in cui scrivo siamo s 470 mila firme e c’è tempo fino al 30 gennaio, quindi l’obiettivo è davvero vici facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.