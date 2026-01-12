No alle auto in piazza partita la raccolta firme online L' ex vicesindaco Biserna | Bene il referendum

È partita online la raccolta firme per il referendum consultivo sull’accesso delle auto in piazza Saffi, proposta dal Pd e sostenuta dal sindaco Zattini. La questione, dibattuta tra diverse forze politiche, riguarda le limitazioni alla circolazione nel centro storico della città. L’iniziativa mira a coinvolgere i cittadini nel processo decisionale, offrendo un momento di confronto sulla gestione dello spazio pubblico e sulla mobilità urbana.

Continua il dibattito sull'accesso delle auto in piazza Saffi. Il Pd ha proposto un referendum consultivo comunale sulla proposta lanciata dalla Lega e fatta propria anche dal sindaco Gian Luca Zattini nelle interviste di inizio anno. E' c'è chi ha lanciato una raccolta firme online sulla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

