Il film horror di Paolo Petrecca telecronista della cerimonia olimpica la Rai ha già perso questi giochi

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina si è trasformata in una delusione, soprattutto per la telecronaca di Paolo Petrecca. La Rai aveva già fatto sapere che non avrebbe trasmesso i giochi, ma la performance del telecronista ha attirato critiche anche oltre i confini della tv pubblica. La conduzione è risultata confusionaria e poco coinvolgente, alimentando lo scontento tra gli spettatori. La Rai sembra aver già perso questa edizione dei Giochi.

Il disastro annunciato in salsa sovranista della telecronaca di Paolo Petrecca alla cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina va peggio del previsto. E la Rai una voce per le Olimpiadi l'avrebbe avuta, Franco Bragagna, ma l'ha lasciata andare a Sky.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina 2026, scambi di persona, retorica, scivoloni: tutte le gaffe del telecronista Paolo Petrecca Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il telecronista Paolo Petrecca ha combinato una serie di gaffe. Cerimonia apertura Olimpiadi 2026, la Rai punisce Bulbarelli per lo spoiler su Mattarella: ci sarà Petrecca La Rai ha deciso di sostituire Auro Bulbarelli con Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali del 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Dolly, il trailer del film horror; I film horror talmente spaventosi che non ti faranno dormire stanotte; Ben-Rabbia Animale, il nuovo horror di Johannes Roberts; Ben. Rabbia animale - La recensione del film horror. Il film horror di Paolo Petrecca telecronista della cerimonia olimpica, la Rai ha già perso questi giochiIl disastro annunciato in salsa sovranista della telecronaca di Paolo Petrecca alla cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina va peggio del previsto ... fanpage.it Pretty Lethal, Uma Thurman a caccia di ballerine talentuose nelle prime immagini del nuovo horror di Prime VideoPretty Lethal è il nuovo horror di Prime Video, che ne ha svelato in anteprima alcune foto: nel film, Uma Thurman è un'inquietante ex prodigio del balletto pronta a dare la caccia a un gruppo di giova ... comingsoon.it Qualcuno oggi dovrà raccontare a Paolo Petrecca, il direttore-commentatore in quota Fratelli d'Italia, la cerimonia olimpica di ieri, visto che lui se l'è persa. x.com la Repubblica. . Cerimonia memorabile, telecronaca di più. E si parla di Raiuno, delle voci che hanno imperversato tutta la sera e in primis quella di Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, sbarcato in emergenza in quella postazione e per questa occasione. I fatt facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.