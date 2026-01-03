La cieca rabbia dei tifosi del Valencia dopo l'ultima sconfitta | assalito il pullman dei giocatori
Dopo l'ultima sconfitta in campionato, i tifosi del Valencia hanno reagito con violenza, assaltando il pullman dei giocatori. L'episodio ha evidenziato un clima di tensione e insoddisfazione tra i supporter, che hanno espresso il loro disappunto attraverso insulti, minacce e una sassaiola. Un episodio grave che mette in luce le conseguenze di una stagione difficile e il rapporto complesso tra squadra e tifoseria.
Bruttissimo episodio di violenza e intimidazione da parte dei tifosi del Valencia verso la propria squadra a fronte dell'ennesima sconfitta subita in campionato: dopo gli insulti e le minacce, la sassaiola contro il pullman dei giocatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
