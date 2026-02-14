Giorgia Meloni ha ricevuto applausi durante il vertice dei leader dell’Unione africana, dopo aver affermato che Roma si impegna a mantenere il ruolo di ponte tra Europa e Africa. La premier italiana ha sottolineato l’importanza di rafforzare i legami tra i due continenti, evidenziando come l’Italia voglia facilitare la cooperazione e il dialogo. Durante la sessione a Addis Abeba, Meloni ha anche spiegato che questa posizione permette di favorire accordi più solidi e reciproci tra le parti.

“L’Italia intende continuare a essere un ponte privilegiato tra l’Europa e Africa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell’Assemblea dei Capi di Stato e di governo dell’Unione Africana, ad Addis Abeba. Nel suo intervento, accompagnato in alcuni passaggi anche dagli applausi della platea, la premier ha illustrato la posizione del governo italiano e anche alcuni punti chiave del Piano Mattei. “Non possiamo pensare al futuro senza prendere nella giusta considerazione l’Africa”. “L’Italia e l’Europa – ha proseguito la premier – non possono pensare al futuro senza prendere l’Africa nella giusta considerazione, perché il nostro futuro dipende dal vostro”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Applausi per Meloni al vertice dei leader dell’Unione africana: “Roma un ponte privilegiato tra voi e l’Europa” (video)

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Giorgia Meloni accolta da un'ovazione a Dritto e Rovescio, battuta di Del Debbio sulla vendita di Maalox; Meloni e J.D. Vance a Milano: applausi e amicizia transatlantica alle olimpiadi; Milano Cortina, inaugurate le Olimpiadi invernali: Mattarella e Meloni in piedi per gli azzurri, dall'Italia messaggio di pace per l'Ucraina; Al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’inaugurazione.

Giorgia Meloni accolta da un'ovazione a Dritto e Rovescio, battuta di Del Debbio sulla vendita di MaaloxGiorgia Meloni interviene al programma Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio per parlare di sicurezza e giustizia. La battuta sul Maalox ... virgilio.it

Meloni e J.D. Vance a Milano: applausi e amicizia transatlantica alle olimpiadiElogi per le Olimpiadi dal vice presidente degli Stati Uniti; conferma di valori condivisi e rilancio delle partnership economiche ... lasicilia.it

San Siro esplode di applausi per la squadra italiana alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tra le urla di incoraggiamento, anche il presidente Mattarella e la premier Meloni in piedi per salutare l’ingresso dei 195 atleti azzurri pronti a gareggiare #milanocortin facebook