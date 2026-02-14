L’assessore ha criticato il parroco durante la cerimonia per il Giorno del Ricordo, perché quest’ultimo non ha pronunciato una preghiera in ricordo delle vittime. La discussione si accende dopo che il parroco ha deciso di non leggere alcuna preghiera, suscitando le accuse dell’amministratore. La polemica si concentra sulla scelta del parroco di non partecipare con un atto di preghiera, creando tensione tra le parti.

Si infiamma il dibattito dopo la cerimonia per il Giorno del Ricordo, dedicata alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. Al centro delle discussioni, la commemorazione al parco Martiri delle Foibe, alla presenza di associazioni d’arma, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Anpi e diversi cittadini, dove il parroco don Federico Papini non avrebbe recitato una preghiera. La richiesta sarebbe stata avanzata dall’assessore Stefania Bonfiglio (FdI), presente con la fascia tricolore. I partecipanti hanno descritto il momento come composto e rispettoso. Bonfiglio ha spiegato di aver chiesto personalmente al parroco una preghiera, dopo che il don avrebbe espresso la volontà di non fare un intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La polemica sul Giorno del Ricordo. L’assessore attacca il parroco: "Non ha voluto dire una preghiera"

Il parroco di Magenta ha rifiutato di partecipare alla preghiera durante la cerimonia pubblica del Giorno del Ricordo, scatenando polemiche.

Firenze, 10 febbraio 2026 – La polemica sul Giorno del Ricordo si fa sempre più accesa.

