Magenta polemiche nel Giorno del Ricordo | il parroco rifiuta la preghiera durante la commemorazione pubblica

Il parroco di Magenta ha rifiutato di partecipare alla preghiera durante la cerimonia pubblica del Giorno del Ricordo, scatenando polemiche. La decisione ha suscitato sdegno tra i familiari delle vittime e alcuni amministratori locali, che hanno contestato il gesto. La scena si è svolta davanti alla stele commemorativa, dove il prete si è rifiutato di unirsi alle preghiere, allontanandosi bruscamente. L’episodio ha acceso un dibattito acceso sulla libertà di commemorazione e sui limiti della sensibilità religiosa. La comunità si divide tra chi chiede spiegazioni e chi difende

Magenta (Milano), 13 febbraio 2026 – È polemica a Magenta dopo quanto accaduto in occasione della Giorno del Ricordo, dedicata alle v ittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Polemiche sulla commemorazione. Al centro della discussione, la presunta mancata preghiera da parte del parroco, don Federico Papini, durante la commemorazione. Preghiera chiesta espressamente dall’assessore Stefania Bonfiglio, esponente di Fratelli d’Italia che martedì era intervenuta in veste ufficiale. Descrizione della cerimonia. La cerimonia si è svolta al parco martiri delle Foibe alla presenza delle associazioni d’arma, dei rappresentanti dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, di Anpi e di alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

