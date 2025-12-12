Fiorentina Vanoli | Volevamo questa vittoria Ora testa al Verona

Paolo Vanoli ha portato la Fiorentina in ritiro, sottolineando l'importanza di ottenere la vittoria. Nonostante abbia dichiarato questa decisione solo stasera, il tecnico ha espresso la volontà di conquistare i tre punti per rafforzare il morale della squadra. Ora, l'attenzione è rivolta alla prossima sfida contro il Verona.

Ha portato la squadra in ritiro, ma solo stasera fa sapere, Paolo Vanoli. Però commenta: 'Volevamo questa vittoria a tutti i costi perché vincere fa bene al morale. Ora però testa al campionato perché l'obiettivo è salvare la Fiorentina'' L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Volevamo questa vittoria. Ora testa al Verona”

Il punto di mister Paolo Vanoli in conferenza stampa al termine di Sassuolo vs Fiorentina

Vanoli: "Vincere fa bene al morale, ma l'obiettivo è salvare la Fiorentina" - L'allenatore della Viola ha parlato dopo il successo in Conference League contro la Dynamo Kiev, commentato anche da Gudmundsson e Kean ... Lo riporta corrieredellosport.it

Fiorentina, Paolo Vanoli pensa già al campionato - 1 sulla Dinamo Kiev che ha permesso ai viola di tornare alla vittoria dopo quasi due mesi, mette subito la testa sul campionato, dove la ... Riporta sportal.it