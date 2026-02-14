La pennese Laila Ermano conquista l' oro nella Coppa del Mondo di karate ad Abu Dhabi

Laila Ermano, atleta di Penne, ha vinto la medaglia d'oro alla Coppa del Mondo di karate ad Abu Dhabi, grazie alla sua prestazione nel combattimento finale. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi e la sua determinazione si è concretizzata in questa vittoria prestigiosa. La gara si è svolta davanti a migliaia di spettatori, che hanno assistito alla sua esibizione di abilità e concentrazione.

Sono in fase di svolgimento ad Abu Dhabi gli Open Master Games, una delle principali manifestazioni multisportive a livello internazionale Laila Ermano di Penne conquista l'oro nella Coppa del Mondo di karate agli Open Master Games di Abu Dhabi 2026.L'edizione 2026, ospitata dagli Emirati Arabi Uniti, si distingue per numeri e sforzo organizzativo imponenti: 38 discipline in programma, circa 25mila atleti provenienti da 100 nazioni e una partecipazione di pubblico stimata in 500.000 spettatori. Alla competizione mondiale ha preso parte anche Laila Ermano della Vestina Karate Club Penne. Una partenza con il botto per l'atleta pennese che, mercoledì 11 febbraio, al Play Hall della Sorbonne University Abu Dhabi, ha conquistato la medaglia d'oro nella specialità Kata.