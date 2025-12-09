La finale del Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi si è trasformato in un red carpet con moltissime star compresi Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Ancora una volta un Gran Premio di Formula 1 si trasforma in una sorta di “red carpet” internazionale. Anche quest’anno, il GP di Abu Dhabi ha confermato la sua fama di appuntamento glamour, attirando non soltanto appassionati di motori ma anche un gran numero di celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo, della moda e dello sport. Al GP di Abu Dhabi anche Jannik Sinner e la fidanzata Laila Hasanovic. Sugli spalti e nei paddock si è vista una sfilata di volti noti, tra cui il nostro Jannik Sinner, presente insieme alla compagna, la modella Laila Hasanovic, entrambi impeccabili in un look total black. 🔗 Leggi su Amica.it

