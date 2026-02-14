La pasta inizia a rivoltarmi lo stomaco dov’è il cibo russo? il georgiano contro la mensa italiana delle Olimpiadi e la risposta dal Villaggio

Il georgiano si lamenta della pasta e si chiede dove siano i piatti russi, dopo aver mangiato alla mensa delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Mentre alcuni atleti condividono sui social foto e commenti positivi sulla cucina italiana, lui preferisce trovare il cibo delle proprie origini. La sua opposizione si fa notare tra gli altri concorrenti, che invece apprezzano i pasti offerti.

Non conquista tutti la cucina della mensa olimpica. Tra gli atleti impegnati alle Olimpiadi di Milano-Cortina, mentre in molti celebrano il cibo italiano tra video e assaggi social, c'è anche chi storce il naso. È il caso del pattinatore georgiano Gleb Smolkin, che non ha nascosto il proprio malcontento per il menu del Villaggio Olimpico. A differenza di numerosi colleghi che sui social, soprattutto su TikTok, stanno raccontando con entusiasmo l'esperienza gastronomica italiana, Smolkin si dice ormai saturo. «La pasta inizia a rivoltarmi lo stomaco, non c'è cucina russa», ha dichiarato l'atleta. Il pattinatore olimpico georgiano Gleb Smolkin ha criticato il cibo italiano dicendo che "la pasta è monotona" addirittura specificando che gli ha fatto venire "il voltastomaco". Elisabetta Salvadori, responsabile del settore ristorazione per le Olimpiadi, ha risposto. Dall'Italia che fa il "lavoro sporco" sui migranti alla nuova coppia Meloni–Merz, passando per il caso Vannacci e la guerra della pasta alle Olimpiadi: destra in ebollizione, Europa in ricalcolo e cucina nazionale sul fronte di battaglia.