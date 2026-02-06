Gleb Smolkin alle Olimpiadi di Milano Cortina | La pasta inizia già a rivoltarmi lo stomaco

Gleb Smolkin, il pattinatore georgiano, non ne può più della pasta alla mensa del Villaggio Olimpico di Milano. Dice che lo sta facendo sentire male e spera che cambino il menu, che finora rimane uguale da giorni. Sta aspettando che le cose cambino, anche se si trova ancora in piena Olimpiade.

Il pattinatore georgiano Gleb Smolkin è stanco di mangiare solo pasta alla mensa del Villaggio Olimpico di Milano: "MI sta rivoltando lo stomaco, hanno promesso di cambiare il menu ogni cinque giorni".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Ghali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la pace “svuotata” gli vieterebbe di denunciare un genocidio #Milano-Cortina 2026 || La partecipazione di Ghali alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha acceso una serie di polemiche. Olimpiadi Milano Cortina, la rinuncia di un paramedico volontario: “Le spese a mio carico erano insostenibili” Un volontario coinvolto nelle Olimpiadi Milano Cortina ha deciso di rinunciare alla partecipazione, spiegando che le spese a suo carico risultavano troppo onerose. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, tv, programma, streaming; Pattinaggio artistico: il Team Event apre le Olimpiadi. Azzurri per una medaglia, ma le variabili sono molteplici; LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: subito Guignard/Fabbri e Conti/Macii!.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.