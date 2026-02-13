Smolkin si sente male dopo aver mangiato alla mensa olimpica perché il cibo italiano non gli piace. Il pattinatore georgiano si lamenta della monotonia dei pasti e della mancanza di piatti russi, che gli ricordano casa. Durante la competizione, ha notato che i pasti sono sempre uguali e non offrono varietà di cucine straniere.

Il cibo, notoriamente, è un elemento di identità culturale. Per tanti che apprezzano le pietanze tipiche italiane, c'è anche chi proprio non riesce a farsele piacere. Come il pattinatore georgiano Gleb Smolkin, che si è detto stufo di mangiare alla mensa del Villaggio Olimpico di Milano, situata nella zona di Porta Romana. Così Smolkin sulla mensa del Villaggio Olimpico: "Al villaggio non abbiamo trovato cucina russa o georgiana, niente del genere. Il cibo qui è europeo e per ora abbastanza monotono. A Pechino c'era lo stesso menu per 2-3 settimane di fila, e per me era un po' più difficile digerire il cibo asiatico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "La pasta inizia a rivoltarmi lo stomaco": il cibo italiano piace a tutti, a Smolkin no...

Approfondimenti su smolkin pasta

Gleb Smolkin, il pattinatore georgiano, non ne può più della pasta alla mensa del Villaggio Olimpico di Milano.

A Milano, il cibo italiano sta facendo impazzire gli atleti e i visitatori al Villaggio olimpico.

Ultime notizie su smolkin pasta

Argomenti discussi: Gleb Smolkin alle Olimpiadi di Milano Cortina: La pasta inizia già a rivoltarmi lo stomaco; Errico Recanati: Padroneggiare il fuoco è arte e tutto passa dalla brace (anche la pasta); Il cibo del Villaggio Olimpico sotto processo: La pasta mi rivolta lo stomaco; Spaghetti con le vongole? Io li faccio alla brace. A Milano lo chef che innova la cucina di mare.

Gleb Smolkin alle Olimpiadi di Milano Cortina: La pasta inizia già a rivoltarmi lo stomacoIl pattinatore georgiano Gleb Smolkin è stanco di mangiare solo pasta alla mensa del Villaggio Olimpico di Milano: MI sta rivoltando lo stomaco ... fanpage.it

Gleb Smolkin, pattinatore georgiano, ha lanciato una critica durissima alla mensa del Villaggio Olimpico: "La pasta inizia a stufarmi e a rivoltarmi lo stomaco". COME SI PERMETTE A PERMETTERSI - facebook.com facebook