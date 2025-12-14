Biathlon la Norvegia vince la staffetta maschile Italia a ridosso della top 5 ad Hochfilzen

La staffetta maschile di Hochfilzen, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, ha visto la Norvegia trionfare, seguita da Francia e Svezia. L’Italia si è classificata sesta, mantenendo buone prestazioni in una competizione ricca di emozioni e sfide tecniche.

L’ Italia si classifica sesta nella staffetta 4×7.5 km maschile valida per la Coppa del Mondo biathlon 2025-2026 andata in scena ad Hochfilzen, in Austria: vince la Norvegia, che precede Francia e Svezia. Gli azzurri, in lotta per il podio per metà gara, pagano a caro prezzo un giro di penalità nella terza frazione. La vittoria va alla Norvegia di Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen, autori anche di una gran prestazione al tiro, con tre sole ricariche utilizzate, in 1:11’54?8, davanti alla Francia di Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet ed Eric Perrot, con 8 colpi ricaricati, a 43?1. Oasport.it Biathlon, la Norvegia vince la staffetta maschile. Italia a ridosso della top 5 ad Hochfilzen - 5 km maschile valida per la Coppa del Mondo biathlon 2025- oasport.it

