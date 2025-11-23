In una riflessione profonda sulla crisi spirituale che coinvolge molti nel mondo contemporaneo, Papa Leone XIV scrive nella lettera apostolica In Unitate Fidei che, oggi, per molte persone Dio e la questione di Dio sembrano aver perso significato nella vita quotidiana. La lettera, pubblicata in occasione del 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea, offre una visione critica della situazione attuale, invitando i cristiani a rinnovare la propria fede e testimonianza. La responsabilità dei cristiani secondo Papa Leone XIII. Nel documento, il Papa sottolinea che una parte della responsabilità per il distacco dalla fede e dalla figura di Dio ricade proprio sui cristiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Guerre in nome di Dio, anche cristiani responsabili”