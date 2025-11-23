Papa Leone XIV | Guerre in nome di Dio anche cristiani responsabili
In una riflessione profonda sulla crisi spirituale che coinvolge molti nel mondo contemporaneo, Papa Leone XIV scrive nella lettera apostolica In Unitate Fidei che, oggi, per molte persone Dio e la questione di Dio sembrano aver perso significato nella vita quotidiana. La lettera, pubblicata in occasione del 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea, offre una visione critica della situazione attuale, invitando i cristiani a rinnovare la propria fede e testimonianza. La responsabilità dei cristiani secondo Papa Leone XIII. Nel documento, il Papa sottolinea che una parte della responsabilità per il distacco dalla fede e dalla figura di Dio ricade proprio sui cristiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Il prete influencer da un milione di follower è il più popolare online dopo papa Leone XIV Vai su Facebook
Papa Leone XIV ha accettato le dimissioni di mons. Rafael Zornoza Boy, vescovo di Cadice e Ceuta, coinvolto in gravi accuse di abusi sessuali in Spagna. Zornoza, 76 anni, è accusato di presunte violenze continuate su un ex seminarista negli anni ’90, qu Vai su X
Papa Leone XIV sull’Ucraina: “Insistere per la pace, cessate il fuoco poi il dialogo” - Il pontefice, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto alle domande dei giornalisti tra cui una sulla guerra in Ucraina ... Da interris.it
Papa Leone XIV ai vescovi CEI ad Assisi: “profeti di pace guardate a Cristo”/ “Mondo cerca segni di speranza” - Discorso Papa Leone XIV davanti ai vescovi nell'Assemblea CEI riuniti ad Assisi: collegialità, difesa della vita e profezia di pace ... Riporta ilsussidiario.net
Papa Leone XIV: “La crisi della fede e la distorsione di Dio nella storia” - In una riflessione profonda sulla crisi spirituale che coinvolge molti nel mondo contemporaneo, Papa Leone XIV scrive nella lettera apostolica In Unitate Fidei che, oggi, per molte persone Dio e la qu ... Lo riporta msn.com